東方日報A1：失業率破7%　16載新高　公司排隊執

本港失業率居高不下，明天將公布去年10至12月的最新失業率，首次反映補貼僱主出糧的「保就業」計劃結束後慘況。財政司司長陳茂波昨警告，第4波疫情為本港經濟帶來更大衝擊，失業率勢破近16年高位，意味本港失業率勢破7%，估計失業大軍直飆逾27萬人。有經濟學家指疫情反覆加上防疫措施持續，導致不少老闆對經營前景失信心，情願盡早「執笠」、遣散員工止蝕離場；勞工界人士則指，過去數月有「保就業」計劃「擋一擋」，令失業率「盤數」不致難看，惟12月的數字開始浮現實況，情況令人憂慮，又批評「保就業」只對統計上的數字有幫助，打工仔即使未被解僱亦開工不足，未有善用約895億元的資源。

受新冠肺炎疫情折騰了近一年，本港經濟只有每況愈下，陳茂波昨日表示，目前每日仍有數十宗新冠肺炎確診個案，且源頭不明個案比例仍高，加上近期在個別社區出現小型爆發，反映疫情仍然反覆，並以破產管理署最近公布的數字為例，指出去年破產申請宗數接近8,700宗，按年增加6.6%；提交強制清盤呈請亦有約450宗，按年升7.2%，加上上月本港採購經理指數重回收縮區間，中小企營商氣氛趨向悲觀，反映經濟不景。

本港去年9至11月的失業率高達6.3%，當時仍有「保就業」計劃，明天將公布去年10至12月的最新失業率，首次反映「保就業」計劃結束後的情況，失業率勢將飆升。

陳估計，失業率勢破近16年高位，翻查資料，2004年失業率最高達7.2%，全年失業率則為6.8%，料本港「破七」的機會很大，估計失業人數將較9至11月增加近2.8萬人。失業率高企令畢業生「畢業等於失業」，陳指出，近一、兩年的畢業生先後受社會事件和疫情影響，求職或遇到較大困難，故在創造職位計劃下，約有4,400個職位專門為應屆畢業生而設。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生表示，失業率上升實在所難免，尤其疫情持續已久，但未有平息的迹象，防疫措施愈收愈緊，令不少僱主對營業前景失去信心，與其繼續蝕本，倒不如倒閉關門，止蝕離場，惟倒閉代表將遣散員工，失業率亦因而會推高，預計失業率有機會上升至2004年的水平。

勞工顧問委員會勞方委員鄧家彪亦指，未來數月將逐漸揭示出失去「保就業」計劃後的問題，加上疫情持續已久，不少行業如美容業、運輸業等都出現大規模裁員，預期會推高失業率約0.4個百分點，情況令人憂慮。他批評，即使「保就業」能夠於過去數月「擋一擋」，令失業率不致大幅度飆升，但計劃本身漏洞多多，「只保職位，不保生計」等問題已為人詬病，除了對失業率統計的數字有幫助外，不少打工仔即使未致失業，但情況如同「炒散」，生活仍然艱難。

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