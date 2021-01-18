東方民調：制度崩壞投訴爆升　市民斥公義未彰顯

近年司法機構的表現為人詬病。

前終審法院首席法官馬道立10年在任，司法亂象頻生。司法機構去年首9個月已處理了4,700宗針對法官和司法人員的投訴，數字較前年爆升12倍。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評香港司法制度全方位崩壞，司法不公及獨大如無王管，亂象已拖垮法治，損害公信力。受訪者又認為，司法改革刻不容緩，應盡快成立量刑委員會及監察司法委員會，撥亂反正。

司法機構年報顯示截至去年9月30日，已處理了4,700宗投訴，有關投訴數字較前年激增12倍，雖然當中逾90%屬針對同一宗案件的投訴，惟撇除有關投訴，去年首9個月的投訴數字仍較前年全年增逾10%，並與過往數據相比，有攀升趨勢。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問362名18歲或以上市民，結果顯示，對於司法機構處理的投訴數字爆升，50%受訪者直指公義未能彰顯；36%受訪者斥司法制度全方位崩壞。

近年在審理黑暴案件時，部分法官的言論及判刑屢受批評，48%受訪者批評立場偏頗，有違操守；35%受訪者認為欠監察法官制度；12%受訪者指損害司法公信力。

官司纏身的壹傳媒黎智英，被控欺詐後再被控違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，他在該兩案原本被拒保釋，但在還押20天後獲高院法官批准保釋。律政司向終審法院提出上訴，終院批出上訴許可，並排期於2月1日審理，期間黎須還押。

對於各級法院就黎智英案保釋作出不同的裁決，48%受訪者轟司法亂象拖垮法治；34%受訪者斥，裁決欠一致性，司法淪笑柄；13%受訪者認為，市民對法治失信心。

有法官抱怨律政司無提供足夠協助，導致輕判捱轟，大部分受訪者批評暴露司法、律政司均出現問題，36%受訪者轟雙方互相推卸責任；35%受訪者更認為律政司亦須改革；26%受訪者揶揄是「一邊拉人，一邊放人」。

前終審法院首席法官馬道立離任，其在任10年，61%受訪者形容司法獨大如無王管；22%受訪者直指司法倒退，亂象頻生；10%受訪者批評改革交白卷，留爛攤子。

終審法院首席法官張舉能履新，46%受訪者認為，應盡快成立量刑委員會及監察司法委員會；35%受訪者促司法改革，撥亂反正；15%受訪者認為，須改善投訴機制，增透明度及問責。

綜觀情況，大部分受訪者批評香港司法倒退，司法亂象未能彰顯公義，裁決欠一致性更淪為笑柄，坦言「法治已死」失信心，認為香港司法急須改革。