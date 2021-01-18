港大倡提高差餉取代樓市辣招　助壓抑樓價

政府近年推出多項「辣招」規管樓市，惟效果未如理想。香港大學經管學院與香港經濟及商業策略研究所上周發表「香港經濟政策綠皮書」，提出以提高差餉取代額外印花稅等「辣招」，建議將差餉徵收率由現時5%提高至15%；此外，又建議重推租者置其屋計劃，希望可以釋放公屋價值，把財富轉移給廣大的較低收入家庭，拉近財富差距，推動疫後經濟復甦。

港大經管學院副教授程騰歡認為，額外印花稅、買家印花稅、住宅印花稅等交易稅，可能會產生供應量副作用，引致短期內房屋供應減少，削弱令樓市降溫的效用，例如額外印花稅的效用或只在延長物業持有期，亦即將炒賣需求轉為投資需求。程因此提出參考外國學者的建議，將差餉徵收率提升至15%或更高，從而壓抑樓價。

他指出，現時5%的差餉徵收率接近歷史低位，但差餉的歷史高位是1976至1977財政年度的18%，因此差餉率有提升的空間。至於現行的寬免差餉措施，則可由現金發放等紓困措施取代。而擁有單一住宅物業的香港永久性居民，應獲自住業主豁免優惠，只需繳付5%差餉。程坦言，方案會遇到一定阻力，但如政府有決心推動樓價下調，就要克服政治壓力。他又認為增加差餉對租金影響不大，因為業主出租物業本身已要交15%物業稅。

港大首席副校長、香港經濟及商業策略研究所總監王于漸則倡議重推租置計劃，向現有租戶出售公屋單位，「如果當年無暫停計劃，香港有80萬個家庭、約200萬人的生活會得到改善」，計劃能解封公屋價值，把一大筆財富轉移給廣大的低收入家庭，即時拉近財富差距，並推動疫後經濟復甦。