業界促持牌油車　限活動範圍

本港油庫主要集中在青衣，多間油公司的運油車都由該油庫運送燃油至全港各油站。按法例規定，任何人不得在政府隧道內駕駛或運載「第1、2及5類危險品」，故持有危險品牌照的運油車須依靠汽車渡輪橫渡維港。有汽車業界認為，非法盛載燃油而使用隧道的貨車存在極高風險，政府部門及隧道公司須合作加強打擊，而即使持牌油車的活動範圍亦應設限，要嚴格遵守指定行車路線，以減低一旦爆炸的危險。

香港汽車工業學會會長李耀培指，現時所有持牌油車，若要運送燃油到港島區時都必須使用渡輪，而非法改裝的油車佯裝貨車使用隧道存在風險，一旦在隧道內發生爆炸，恐造成極大災難，故此警方、消防處以至隧道公司須通力合作，揪出非法使用隧道的改裝油車，減低風險，「睇吓車身都估到啦，合作去捉就會捉到！」

李又稱，各油公司的運油車都有指定路線及嚴格守則，除了不得使用隧道外，司機亦應行走一些較寬敞及人流少的路線，避免使經橫街窄巷、人多密集之處，而除了運送燃油到指定油站外，亦應限制油車活動範圍，避免不必要的意外。