非法油車通街走　隨時炸冧天橋隧道

市道不景，「搵食車」司機為節省成本，光顧貨車改裝的非法油車，入油黑點遍及市區，甚至鄰近執法部門，又靠近休憩公園，但油車司機及客人在旁吸煙及玩手機，罔顧安全。非法油車更駛入隧道，分分鐘意外漏油爆炸。消防處承認去年多次突擊巡查有關黑點卻零檢控，汽車業界及議員促執法部門聯合對付，否則流動炸彈恐禍及居民。

北角海裕街與北角消防局只一街之隔，就在北角警署後面，但海裕街水務署鰂魚涌海水抽水站對出行車路，即東區走廊天橋底，至少有兩輛由貨車改裝的非法油車輪流運作。非法油車所售的柴油每公升約3至4港元，售價比油站平一大截，早上平均每10分鐘就有生意，午後更平均6分鐘一單。惟入油時有客人在旁吸煙，更不乏玩手機。該油車上約有6至8桶油，載滿柴油逾噸半，每日收入可逾6,000港元。據悉，油車每日由青衣載油經東區海底隧道過海開工，至收工後先往太古城交換司機，再經東隧往青衣西草灣道一個停車場。

筲箕灣東區文化廣場旁亦有非法油車經營，油車長期打開貨櫃門，櫃內放有至少7桶柴油、計油裝置，駁喉及油槍等，平均10分鐘就有一貨車光顧。油車司機不時落車吸煙，又在旁玩手機，當油車將近清空油桶，有另一架「巨型奶媽車」駛到，為油桶注油補給。香港汽車工業學會會長李耀培表示，油價高企及經濟不景時，非法油車或油站特別好生意，他估計非法油車的柴油來自與油公司有生意的合約商。議員陳恒鑌亦指消防處可聯同海關及警方等聯合執法，包括放蛇及加強巡邏等，否則此類流動炸彈會影響附近民居，甚至危及隧道結構及其他車輛安全。

消防處發言人承認，上述兩處均為打擊非法加油活動的密切監察地點，去年曾進行20次突擊巡查，上月3日內亦巡查6次，均未有發現違法。發言人指，去年1月至11月，巡查非法油站有843次，檢控78宗，充公燃油數量有234,844公升。運輸署發言人回覆，據《行車隧道﹙政府﹚規例》，任何人不得在任何政府隧道內駕駛或運載《危險品﹙適用及豁免﹚規例》附表第5類別所述的貨品，包括柴油，除非所載貨品不超逾指明數量，過去3年有一車輛涉運載危險品進入東區海底隧道範圍，隧道營辦商正跟進有關個案。