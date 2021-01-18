梁子超批高危大廈強檢1次太少　促每3至5天重複檢測

油麻地及佐敦一帶持續爆疫，政府擴大強制檢測範圍，呼吸系統專科醫生梁子超今早(18日)在電台節目表示，油尖旺區一帶的爆發源於多個本地高危因素，包括多個大型建築地盤群組、以及區內多為缺乏管理的「三無大廈」、即無業主立案法團、無居民組織及無聘用物業管理，令防控疫情更加困難。他認為，有需要為出現確診的高危大廈居民，每3至5日就要重複檢測，即使檢測呈陰性亦不能掉以輕心。

梁指出，由於病毒潛伏期長，但目前針對高危群組的強制檢測只做1次，不能完全切斷社區傳播鏈，加上區內劏房缺乏專業人士檢查喉管，若渠管出有問題病毒就會繼續傳播。他又建議，區內居民近日亦要減少跨家庭接觸及外出，加強消毒單位去水渠，當局亦應該派人檢查相關大廈喉管。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，油尖旺區似乎仍有爆發隱患，當局應該擴闊區內強制檢測範圍，要求在區內居住或工作的所有人，包括商戶、外賣員及速遞員等都要檢測。他又指，檢測未有結果前，政府理應向有關人士發出禁足令，但由於區內較多舊式單幢樓宇，政府未必掌握具體住戶名單，令執行上有困難。

曾稱，當局應盡快釐清及交代，區內有多少百分比的人士已經接受強制檢測，如未能配合禁足令，亦應考慮要求居民重複強制檢測，他亦建議區內流動檢測站或檢測車，應延長服務時間，令要遲下班的居民都可以採樣。