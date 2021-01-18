公僕宣誓框架被指透明度不足　工會憂上街爭取權益屬違規

有公務員曾參與反修例示威活動被捕，政府急「補鑊」要求公務員簽署聲明及宣誓擁護《基本法》、效忠特區並對特區政府負責。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今早(18日)在電台節目表示，當局應就公務員宣誓問題向不同部門講解，詳細說明公務員哪些事情不能做、不能接受哪些傳媒訪問等。

他指出，關注到宣誓條文說明公務員行為不能引起社會動盪擔心，質疑日後就僱員權益上街爭取亦有風險，嚴重收窄工會日後表達的空間，工會日後亦要避免牽涉政治。梁又表示，近日收到不少會員就宣誓的查詢，包括即將退休的公務員擔心若果不簽署聲明，會否影響退休福利，亦有一些較年輕的公務員已明確表示不會簽署。

華員會會長利葵燕則表示，早前就公務員宣誓效忠問題向局方提出不少疑問，但不少問題仍未有答案，特別是當局發的通告沒有列明，若公務員拒絕簽署效忠聲明後，所謂「終止聘用」是勒令公務員離職還是被迫退休等，以及牽涉的實際後果，認為當局有需要釐清。

利指，諮詢會員期間大多數人認為宣誓效忠有重要性及一定的迫切性，但透明度不夠高，質疑當局有些過於心急，華員會亦曾要求公務員事務局就簽署聲明舉辦簡介會，惟局方拒絕，期望當局在簽署限期屆滿前，做好解釋的工作。