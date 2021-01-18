海洋公園未來路向今交代 或再向政府申撥款

海洋公園業績連年虧損，港府早前撥款54億港元救亡，惟新一輪疫情下，海洋公園已暫停開放個多月。有消息傳出，海洋公園將推出「重生方案」，園區多個機動遊戲設施將會於數年內退役，包括跳樓機和摩天輪等，而海洋劇場海豚表演亦計劃取消。另需開拓收入，包括最快今年8月新水上樂園開幕，以及或再尋求政府撥款，金額料較上次的54億港元少。

消息指，受影響的機動遊戲設施共有7個，包括摩天輪、過山車、跳樓機及滑浪飛船等，預料於2至3年內退役。由於園區多個機動遊戲設施使用良久，機器零件保養維修需花費大量資金，因此，消息指港府建議海洋公園關閉部分景點設施，以減少開支成本。至於較新落成的機動遊戲，如「動感天地」或「冰極天地」等，則獲繼續保留營運。

消息指，新方案亦會建議園區與深水灣及大樹灣行山徑連接，舉辦類似「森度遊」的行山活動，亦希望附近有碼頭來往園區，帶動人流，但由於《海洋公園公司條例》限制只能在海洋公園內進行任何商業活動方能收費，或需交立法會審議修例。而重點項目新水上樂園最快於今年8月開幕，但仍需視乎疫情發展，入場收費則與原有園區不同，具體細節有待落實。

消息又指，海洋公園將需再尋求政府撥款，惟金額預計較上次的54億港元少，當中一半資金將會用於保育及教育上，包括在園內設更多流動攤位、展品及培訓人才等；園外則研究與不同政府部門及非政府機構合作，舉辦更多講座，主動協助保育本港水域不同品種生態。

商務及經濟發展局局長邱騰華、海洋公園公司董事局主席劉鳴煒和旅遊事務專員黃智祖今日（18日）將進行記者會，介紹海洋公園的擬議未來路向。