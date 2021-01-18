油麻地變疫區30幢大廈須強檢　街坊儲糧慎防隨時撤離

油麻地及佐敦一帶多間大廈爆發新冠肺炎疫情，令該處成為「疫區」，至今已累計有99名居民確診，合共30幢大廈被須強制檢測。港府今日（18日）繼續於官涌體育館成立地區流動採樣站，以及在廣東道介乎佐敦道及西貢街一段（又稱玉器街）安排流動採樣車等，為居民進行檢測。有街坊稱目前會避免到「疫區」，亦已儲備糧食及日用品，以防政府突然宣布要撤離。

政府昨日（17日）表示，已有超過660名居民依從強制檢測公告接受檢測；另有超過3,180名居民自願檢測。而本月16及17日合共有超過7,100名居民接受檢測。昨日油尖旺區最新被納入強檢的8幢大廈分別是白加士街98號金威廣場、新填地街45A-47號、上海街105-111號統一大廈B座、吳松街67-77號金寶大廈、南京街3-5號懷高大廈、炮台街11-17號常安大廈、旺渡船街17-18號及廟街157-159號。

有街坊今日前往採樣站檢測，指現時會以佐敦道為界線，避免進入「疫區」，並盡量於居所附近買齊生活所需。該街坊又相信會愈來愈多附近的大廈會被強檢，因此已儲備糧食，以防萬一突然要被強制撤離。他又稱甚至與街坊交談，亦未見有街坊搬走，自己會加強個人防疫措施。

街坊譚女士表示，選擇強檢公告發出後第3日做檢測，是想避免人流聚集，她指檢測過程順暢。她稱暫未聽聞有鄰居會搬走避疫，而自己會減少外出，以防中招。她又指大廈有聘請清潔公司消毒公共地方，認為大廈的衞生環境尚算滿意。