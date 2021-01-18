非法集結案區院開審　法官明言不容庭上現政治陳述工具

前年8月中旬紅磡發生警民衝突，4名年齡介乎15至25歲的男女被控非法集結，其中1名男子被搜出有7枚煙霧餅，另被控管有炸藥、襲警及管有攻擊性武器等罪。4人今（18日）於區院否認控罪受審，而法官陳廣池甫開庭便首先作出提醒，指刑事審訊為莊嚴場合，法庭不接納、不容許出現任何有政治陳述的工具及文件，亦要求庭內人士勿隨意喧嘩或大聲叫嚷。

四名被告分別為25歲保安員張漢東、22歲音響技術員姚子浩、15歲女童及19歲學生唐健龍，4人均否認一項非法集結，指他們於2019年8月11日在紅磡道、德安街及德民街一帶參與非法集結。張另被控一項襲警、管有炸藥及公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於同日在上址管有炸藥，即含有氯酸鉀和氯化銨的混合物，襲擊警員盧振業，以及管有彈射器連彈珠、一把刀和一個錘等攻擊性武器。姚則再有一項公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有一個投射器和一支雷射筆。

控方開案陳詞指，前年8月10日有大量示威者以游擊方式在多區非法集結及堵塞道路等，當晚深夜有約50人在黃埔一帶集結，有市民報警。警方凌晨到場驅散，示威者期間以雷射筆射向警方，有駕駛警車的警員被照而感眼部不適。

包括4名被告在內的示威者朝黃埔站A出逃去，女童跑至站口樓梯附近坐下而被捕。警員阻止張逃走時同跌落樓梯，而警員盧振業前來協助時遇張激烈掙扎，遭踢至唇部流血。糾纏期間，張腰間跌出一把錘，被制服後再被搜出一把刀及彈珠，後再於其背包中搜出7枚煙霧餅。另外兩名被告亦在附近被捕，姚被搜出投射器和雷射筆。