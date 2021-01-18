米芝蓮推介出爐 天后八寶清湯腩沙田好湯好麵上榜

《米芝蓮指南香港澳門2021》完整名單將於下周三（27日）公布，官方今日（18日）率先公布今年的必比登推介名單，收錄了63間香港及7間澳門餐廳，當中有7間屬新入選。入選的新店家包括了2家提供源自廣東順德廣式美食的店家、3家麵店、以及2家分別來自泰國以及台灣的食店。

必比登推介是標舉提供「物有所值」美食的店家，即是食客能在香港及澳門，可分別以400港元以下，以及400澳門元以下的價錢，享受到高質素的三道餐點（不含飲品）。

位於天后的八寶清湯腩是一家家傳麵店，招牌菜色是清湯腩——如同店名所示，湯底以八種食材混合、每天花上十數小時熬製。好旺角粥麵專家最受歡迎的，是每日以竹昇新鮮手打製鴨蛋而成的竹昇麵，食客還可以從開放式 廚房看到打麵過程。品牌創立於1971年，現位於旺角的店面是香港僅存的一家。

位於沙田的好湯好麵，店主擁有逾廿年的法國菜經驗。他設計12款湯麵結合西式與中式風格，湯頭扎實，由新鮮食材熬製，且不含味精。兩家店家以順德菜入選，包括鳳城（北角）是存在已久的傳統順德菜館。提供早茶、午餐與晚餐則提供粵菜與順德特色菜色。

頤東所在地則原為旺角鳳城酒家，在前主廚兼老闆退休後，由原來團隊的成員之一接手，在去年改名重開。菜單和過去差異不大，滿是各式經典順德佳餚，例如蝦多士、炸子雞等。

泰館也新入選今年榜單，是同一英文店名「泰麵」的姊妹店。該店由共同創辦者、也是主廚兼老闆Adam Cliff主理，提供休閒泰式美食，用餐氣氛悠閒。泰館和泰麵的菜單相似，其中泰北咖喱招牌菜由11種香料製成，尤其出色。

阿元來了（西環）提供在台灣街頭小吃，裝潢亦呈現台灣夜市的氛圍與元素。老闆與主廚都來自台灣，確保原汁原味。