參與前年8.31銅鑼灣暴動　運輸工縱無暴力仍囚4年

前年8月31日港島區遊行演變衝突，多人在銅鑼灣被捕，其中7人被控參與暴動罪，其中只有一人被裁定罪成，其餘6人則脫罪獲當庭釋放。罪成男子陳佐豪今（18日）在區院接受判刑，法官姚勳智指出當日的暴動情況具威脅性，即使沒有證供指向被告曾使用暴力，但罪行的嚴重性須視乎整體事件而定，故判被告監禁4年。

控罪指，24歲運輸工人陳佐豪於2019年8月31日在記利佐治街1號一帶，連同其他人參與暴動。另被告被裁定一項無牌管有無線電通訊器具罪成立，指他於同日在百德新街22至36號外管有一部對講機，該罪以罰款5000港元處理。

辯方求情指，雖然被告不是初犯，但並無同類案底。有區議員替被告撰寫求情信，指他為人熱心，於疫情期間義務派物資給獨居長者。辯方遂指，被告沒有使用暴力，並非激進示威者，冀法庭能夠輕判。

法官判刑時指，案發當天有近300人聚眾，規模甚大。他們佩戴保護裝備，手持長形狀物品，不但用雷射筆照射警員，更向警方投擲汽油彈，事件歷時逾半小時，而且甚具威脅性。法官又指，暴動罪的嚴重性須視乎整體行動而定，唯一考慮是被告沒有指揮暴動，亦沒有直接造成嚴重人命傷亡，加上考慮被告求情等因素，最終判處他監禁4年。