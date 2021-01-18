議員關注撐反修例公務員宣誓會否被接納　聶德權稱會嚴肅跟進

前年有公務員曾參與反修例示威活動被捕，政府「補鑊」並要求公務員簽署聲明及宣誓擁護《基本法》、效忠特區並對特區政府負責。公務員事務局日前發信，要求現職公務員須在部門發出有關信函的4星期內簽妥及交回聲明，高級職位的公務員，例如部門首長更需要宣誓。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今早(18日)就有關議題討論，有議員關注，日前已宣布解散的新公務員工會骨幹成員，若簽署誓言會否被接納，而當局則指會就每個個案認真、嚴肅處理及跟進。

在反修例示威期間成立的「新公務員工會」日前在社交媒體專頁宣布解散，指預計工會所有理事均有可能無法繼續留在政府，並形容解散工會是無奈但必要的做法。議員葛珮帆和梁志祥等多名議員在今日的會議上均關注新公務員工會的骨幹成員，即使簽署聲明是否會被接納的問題。

葛質疑新公務員工會所做的行為已違反《公務員守則》，關注當局會否追究。而梁則指新公務員工會過去一直反政府，質問當局會否承認信納他們的誓言。會上亦有議員轉述工會的憂慮，希望當局釐清違誓的定義，包括接受反華媒體訪問是否違誓。

公務員事務局局長聶德權回覆時指，過去一年多，有公務員做了懷疑違反《公務員守則》或政治中立的言行，當局正認真、嚴肅處理及跟進。他又指公務員若公開宣示以公務員身份表達意見，除非與公務員本身薪酬待遇有關，否則必需考慮言行與其身份，是否有衝突，或令人誤會會否不支持政府施政等。被問及公務員接受反華媒體訪問是否違誓，聶指「講明反華媒體啦，相信都唔使我喇」。