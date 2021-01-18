政府減2%開支可慳114億元　政黨促派$6000失業救濟金

新冠肺炎疫情嚴重打擊本港經濟，外界關注下月發表的《財政預算案》如何紓解民困。有政黨今(18日)與財政司司長陳茂波會面，建議減少政府經營開支2%、上調博彩及股票買賣印花稅。該黨又希望政府為失業人士提供為期半年、每月6,000港元的失業救濟金，而政府表明會研究，但就不支持再推全民派錢。

新民黨主席、議員葉劉淑儀表示，因政府未能控制疫情，導致百業蕭條，相信農曆新年後失業率將大幅上升。她認為政府應開源節流，過去經濟衰退時，時任財政司都會要求各部門削減開支，按去年預測2021至2022年度的經營開支為5,681億港元，若減少有關開支的2％，將可節省約114億港元，而騰出的資源可重新分配予抗疫及復甦經濟政策。

葉又認為，政府應開拓收入來源，惟香港採用簡單低稅制度，過去開增新稅項的選擇少，故建議上調博彩稅包括將有關足球比賽投注稅率由50%上調80%，加上現時股市繼續暢旺，建議政府將股票買賣印花稅由0.1%上調至0.5%，相信不會影響交投量及企業來港上市。

另外，她表示現時政府對失業人士支援不足，建制黨派都取得共識，認為政府應設立「臨時失業援助計劃」，由今年1月起，為受疫情影響而失業者提供為期半年，每月6,000港元的援助，又指政府表明會進行研究。被問到現時是否應全民派錢，葉指現時政府財政面對史無前例的財赤，強調不建議無條件派錢的做法。