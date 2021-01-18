政府拒住宅物業撤辣　石禮謙轟高官離地

政府去年向立法會提交《2020年印花稅(修訂)條例草案》，修訂《印花稅條例》(第117章) ，使非住宅物業的從價印花稅稅率，由雙倍印花稅稅率恢復為第2標準稅率。條例草案委員會今早(18日)召開會議，審議並通過條文。多名議員關注市場狀況低迷，促政府應同樣撤銷住宅物業的雙倍印花稅，又批評政府官員離地未能體會市民慘況。委員會最終通過條例草案，將於2月19日向內務委員會報告，並於3月17日立法會會議上恢復二讀。

地產及建造界議員石禮謙指出，疫情持續一年令經濟大受打擊，市面上出現大量「吉舖」，物業成交量下跌，連帶影響各個行業。他促請政府亦應同時撤銷住宅物業的雙倍印花稅，指現時不少市民或要賣樓套現維生，市民不像高官般人工高，個個月準時出糧，他指政府官員要「落地少少」。

進出口界議員黃定光亦認同是次取消非住宅雙倍印花稅的必要性，指政府在住宅物業方面亦要具前瞻性，盡快放寬稅率。議員謝偉俊則批評，政府往常工作表現只比司法部門快一點，因司法部門工作效率極其緩慢，但政府是次未顧及住宅物業市場，謝質疑政府是不是要在市民都失業、破產才作出行動回應，質問政府能否「醒返次畀市民睇」？

財經事務及庫務局副秘書長羅淦華表示，政府認為當前的經濟環境，非住宅物業成交率大跌，市場過熱、交投暢旺及價格飆升的情況不再，為了在經濟下行時促進企業資金周轉，故撤銷非住宅物業雙倍印花稅。不過羅又提到住宅物業的情況不及非住宅物業明顯，故未有計劃取消住宅方面的稅項，僅稱當局會密切留意市場變化。