上巿公司5億詐騙案兩女被告　分別被充公數百萬元犯罪得益

東方明珠石油主席黃坤、被指於2009至2011年間，串謀兩名女子詐騙聯交所及公司股東和潛在投資者逾5億元，兩名女被告翼小紅和葉瑞娟，於2015年分別被判囚7年及5年。律政司早前向高院申請將二人在案中分別900萬及300萬港元的犯罪得益充公，不過她們就充公金額有爭議，翼要求只充公700萬港元，葉則要求只充公100萬港元。法官經考慮後今日（18日）按律政司要求的金額頒發充公令。

翼小紅認為，就律政司要求充公的款項當中，有200萬港元屬她的私人財產。但法官並不接納其解釋。至於葉瑞娟則稱，她收取300萬港元後，曾把200萬元退回給翼。但法官認為這是她的個人選擇，並不等於她沒有收過全數300萬港元，因此亦不接納葉的解釋。法官遂下令翼及葉分別需於半年及3個月內交出款項，否則分別需監禁56個月及37個月。

現年51歲、報稱商人的翼小紅2項串謀詐騙及3項洗黑錢罪，共判監7年；50歲的東方明珠副財務總監兼行政經理葉瑞娟，則1項串謀詐騙及1項洗黑錢罪共判囚5年。