好旺角粥麵搬舖後再登米芝蓮　東主憂被加租寧無上榜

位於旺角洗衣街的好旺角粥麵專家，在西洋菜街舊址時期已曾入選米芝蓮車胎人美食指南，繼9年前搬舖至洗衣街後，今(18日)再度上榜。老闆蘭姐坦言因擔心被業主大幅加租，表示不太想上榜，加上新冠疫情影響生意，上月初已提早至傍晚6時關門，不做晚市外賣，認為即使入選米芝蓮，對生意幫助亦不大。

「好旺角」的招牌菜是以竹昇壓製並加入鴨蛋製成的竹昇麵，當中以雲吞麵及豬手麵最受老饕歡迎，食客亦可透過玻璃觀察製麵過程。蘭姐表示，該店1971年起已於旺角營業，至9年前搬至現址洗衣街舖位，笑言對入選米芝蓮無太大感覺，因舊址時亦已上過榜。

她又擔心上榜後會被業主大幅加租，故不太想麵店入選。去年6月起業主每月減租1%至2%，「幫補不大」，該店亦有一兩名員工要放無薪假，故曾對熟客表示「食得幾耐得幾耐啦」。由於食肆仍受2人一枱限制，店內同一時間只能坐22名客人，她認為就算入選後可吸引食客光顧，「有(客)都做唔到，排晒隊都死。 」

家住元朗的食客盧先生表示，已幫襯「好旺角」接近20年，他指每次來旺角都會光顧，最喜歡雲吞、豬手、炸醬麵及鯇魚皮，大讚麵質十分彈牙，值得入選米芝蓮。