第二輪指定酒店縮至1萬間房　27%房價每晚500元以下

全球新冠肺炎疫情未止，港府由上月22日起，規定海外抵港人士需入住指定的36間酒店進行隔離檢疫，涉及1.2萬間房。公務員事務局局長聶德權今日(18日)表示，由於首輪指定酒店的合約期下月屆滿，故率先公布第二輪指定酒店資料，新一輪同樣有36間酒店，當中有4間酒店新增，共涉及1萬間房，83%酒店房價為每晚1000港元以下，27%為500港元以下。

聶表示，有4間酒店退出第二輪申請，但同時有另外4間加入，合約期由2月20日至4月20日，其中屬500港元以下的酒店，由之前7間增至11間，涉及約2800間房。他指，首輪指定酒店的入住率接近6成，累計9600人入住。

聶又指，為避免病毒直接傳入社區，政府自去年底起要求所有經機場抵港海外人士，必須接受由專人負責的病毒檢測。他透露去年12月22日至今年1月15日期間，於機場檢測中覓得38宗確診個案。去年12月31日起，當局亦委託實驗室於機場協助採樣，令旅客於機場等候檢測結果的時間，由原本7至8小時，減至3至4小時。

入境人士完成機場檢測後，會乘坐由政府安排專車直接前往指定酒店接受21日檢疫，期間會於第12日及第19日分別由專人為其採樣，有關安排由去年12月22日至今，亦發現38宗確診個案，其中35宗涉及第12日樣本、另外3宗則由第19日檢測結果中覓得。