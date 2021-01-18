教資會增撥1億元　資助新冠肺炎等研究項目

大學教育資助委員會及研究資助局繼去年5月額外撥出2.5億港元，透過協作研究金及主題研究計劃，資助教資會資助界別進行新冠肺炎及其他新型傳染病的研究項目，今日(18日)再增加1億港元撥款，進行更多相關研究項目，預計可額外資助16至20個中型研究項目。

教資會主席唐家成說，新冠肺炎迅速及持續肆虐全球，不單為包括香港在內的世界各地醫療體系帶來前所未有挑戰，同時亦對教育、商業運作及社會民生各方面構成嚴重影響。即使疫情最終受控，香港以至全球都需復原及在疫情帶來的「新常態」下，在生活上作出一些適應或調整。他希望教資會資助界別可進行更多研究，以應對疫情對香港社會的影響，並為疫症若再度來臨時作更好準備。

與去年同樣，所有與新型傳染病相關的研究項目，不論範疇或學科，均可申請該筆撥款，而與新冠肺炎相關，以及可盡早完成的研究項目，將獲優先考慮。該會特別希望教資會資助界別為疫情下的「新常態」對社會及民生的影響作出回應，研究如何緩和有關影響，以及從這次疫情復原過來後，應如何為將來的新型傳染病作準備。