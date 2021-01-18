逾80%受訪市民認同要求公僕宣誓　74%促全民強檢

立法會將於周三(20日)辯論施政報告致謝議案，有議員在去年12月，透過網上問卷形式了解市民對施政報告的看法，成功收集782份回覆，結果發現，受訪者對施政報告評分的平均分為5.7分。另有8成人認同要求公僕宣誓，74%則促全民強檢。

議員梁美芬表示，受訪者最認同的新政策措施，首三位是要求公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》和效忠香港特區政府，佔80.9%；75.1%認為要改革高中通識教育科；72.8%則認為港鐵車費8折優惠延長3個月。另有73.6%市民認為應推行全民強制檢測；38.8%認為將2元乘車優惠計劃擴展至全日制學生。

梁表示，現時疫情嚴重和經濟低迷，調查顯示市民希望有能讓他們即時受惠的措施，而大部分市民認為最應該推行全民強制檢測，反映市民最想將疫情清零，盡快和內地恢復通關，重振經濟。

此外，九龍城區議員左滙雄則表示，公務員需要宣誓或簽署聲明擁護《基本法》和效忠香港特區政府，是施政報告中最受認同的政策措施。過去一年半，公務員團隊中有部分害群之馬，用公務員身份公開反政府，甚至在騷亂被拘捕、檢控、判囚，令市民對公務員的忠誠有所質疑，要求宣誓擁護《基本法》和效忠政府是撥亂反正之舉。加上要求公職人員宣誓是國際普遍做法，在香港亦有一定有共識，建議政府加快要求現任區議員和特首選委宣誓。