新咪錶掃二維碼即付泊車費　運輸署料明年上半年完成更換

為配合推動「智慧出行」，運輸署今日(18)宣布，將分階段安裝新的路旁停車收費錶(咪錶)，以替換現有的收費錶。運輸署助理署長(管理及輔助客運)黃志光表示，司機使用「入錶易」，要先下載「入錶易」，在現場的咪錶掃一下二維碼，便可在咪錶付費，並預計在明年上半年完成更換全部現有收費錶。

新停車收費錶有三個主要功能及特點：包括支援多種付費方式繳付泊車費，包括八達通、Visa payWave、感應式MasterCard及銀聯閃付的非接觸式信用卡、轉數快、支付寶香港、微信支付及銀聯QR；支授使用新開發的流動應用程「入錶易」，在現場及遙距繳付泊車費；配備感應器以偵測停車位是否被佔用，提供實時資訊協助駕駛者尋找空置泊車位，以減少車輛在道路上徘徊尋找泊位的時間及交通流量。

運輸署助理署長(管理及輔助客運)黃志光又補充，若司機使用「入錶易」，打開「入錶易」後在現場的咪錶掃一下二維碼，便可在咪錶付費。他又指，每部電話只可以註冊「入錶易」一次，而每次入錶的上限為2次，以防有人濫用。

機電工程署高級工程師(運輸工程)黃依華指，新停車收費錶的感應器以毫米波雷達技術偵測泊車有否被佔用，而感應器只可感應現場車場有沒有車，不能夠感應由市民擺放的雜物。香港電訊商業客戶業務新興科技高級副總裁黃港生指，新的咪錶只有感應器，沒有任何的攝錄器材，所以難以清楚現場有否雜物，但強調若咪錶感應到異常情況，運輸署會派人到現場跟進。