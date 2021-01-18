涉阻礙警方推進技術性脫罪　人力成員自招嫌疑不獲訟費

前年7月14日沙田新城市廣場內發生衝突，期間人民力量成員錢寶芬於警方清場期間，坐在人群前方被指阻礙警方推進。她否認一項故意阻撓警務人員罪，經審訊後，今（18日）在沙田法院被裁定罪名不成立。裁判官彭亮廷直指市民要求開路的訴求合理，警員卻未有嘗試了解，認為被告坐下是有合理辯解，行為也不構成阻撓。

59歲被告錢寶芬，被控於2019年7月14日，在沙田中心3樓海天堂外故意阻撓督察11777。控方以自招嫌疑為由反對辯方訟費申請。裁判官聽罷陳詞後，指被告屬自招嫌疑，又指若被告有進一步行為，或會有不同裁決，認為可視作技術性脫罪，故拒批訟費。

裁判官裁決時指，當時包括被告在內、站在警員面前的只是一般市民，他們要求警方開路並讓其前行，申訴簡單合理。不過，警方不但從未嘗試認真了解市民訴求，更在沒有人衝擊的情況下舉旗警告，形容警方舉措令市民無所適從，更令在場人士情緒更見激動。

雖然法庭不接納辯方所指，被告坐下是出於疲倦，並裁定被告是故意為之。然而，被告從沒伸出手或橫臥在地，警員也順利從其身旁通過，加上被告有合理的訴求，故裁定被告行為不構成阻撓。