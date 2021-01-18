擲竹枝落路軌被斥危害乘客安全　3男女判監禁更生中心

有人在2019年11月11日「三罷」當日，在東鐵線大埔段路軌投擲竹枝，警方事後拘捕多人，其中3名男女早前經審訊後被裁定危及他人的安全罪罪成，今日（18日）在粉嶺法院分別被判監禁10個月及判入更生中心。

裁判官黃國輝表示，本案案情極之嚴重，為數40、50人從高處將有一定重量且堅硬的竹枝掉到鐵路路軌之上，定必危及鐵路乘客的安全。而東鐵線每日運載量大，被告行為必然令鐵路運作受阻，因此法庭判處的刑罰須具阻嚇性。

罪成的3名被告分別是17歲女學生王文琦、24歲保險從業員何頌玹及28歲設計師郭力豪。辯方求情指，報告建議判王入更生中心，這有助加強她的守法意識，而她亦接受報告建議，希望可繼續學業；何自小品學兼優，他的數學成績優異，因而成功入讀香港科技大學；至於郭，報告指他有良好品格，生於小康之家的他，除了承擔自己的學費進修外，亦有額外給家用，與家人相處融洽。

裁判官考慮案情、辯方求情及被告背景後，就何頌玹及郭力豪，遂以監禁11個月為量刑起點，考慮他們過往無案底酌情減刑一個月，判他們監禁10個月。而王文琦犯案時未足17歲，法庭遂採納報告建議判她入更生中心。