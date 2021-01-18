4警涉假掃賭　申臥底行動記錄　官指辯方無清晰理據

警方3年前派臥底滲入三合會，期間卻撞破反黑警員涉嫌與三合會合作安排「假掃蕩」非法賭場。4名反黑組男警員事後被控和否認串謀妨礙司法公正罪。在控方傳召證人前，辯方要求控方交出臥底於2016至2018年進行臥底行動期間的記錄，法官看完雙方的書面陳詞後，今天（18日）再開庭，指辯方未能提供清晰理據，把申請押後至明早再處理。

辯方要求控方交出卧底在行動期間的電話、出入境和收支記錄，控方對此有保留。控方願意交出電話記錄，以及限於2018年的出入境記錄，但控方認為收支記錄既與本案無關，又涉及機密，故不會交出。

法官認為辯方未能交代清楚要求披露的文件與本案的相關性。辯方指該些記錄，能讓辯方與臥底流水簿作比較，這關係到臥底的可信及可靠性。控方指辯方未能說出該些資料與案件的相關性，但在法官查問下承認仍有一些單據等資料未及翻閱，法官遂把案件押後至明早再處理，以讓控方翻閱有關文件後再作回應。

5名被告依次為4名涉案警員趙廣林（54歲）、賴福康（48歲）、傅裕文（36歲）、張子健（28歲），以及賭場負責人陳少寶（39歲）。陳早前已承認控罪，目前正還押等候判刑。