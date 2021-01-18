海洋公園擸近68億救亡　市民斥嘥氣憂變「無底深潭」

政府早前向海洋公園借出54億港元救亡後，今(18日)宣布再撥款16.7億港元，並將延長該筆貸款的還款期至2059年以支援轉型，並豁免約40億港元貸款利息，另提供11.2億港元資助園方作保育等教育工作，園方合共擸近68億港元。有市民批評海洋公園新營運方式欠清晰，擔心成為「無底深潭」。

市民彭先生對於海洋公園營運前景不感樂觀，認為公園對新營運方式未有清晰計劃，恐怕會變「無底深潭」，但認為免費入場的確可吸引到不玩機動遊戲的客人入園，他自己只會1到訪熊貓館及水族館。他指，去年生日曾到訪海洋公園，當日消費約500港元。

他又指，本港毗鄰地區亦有很多主題樂園，如珠海有長隆海洋王國，「海洋公園有嘅，珠海都有，但地方仲大」，酒店配套方面亦做得更好。他直言，對土生土長的港人來說，海洋公園「由細去到大」，較難有新鮮感。

另一市民直言已4年沒有到訪，她慨嘆撥款「唔到我哋市民話事」，又批評海洋公園「入場費貴，食野貴，一個人一日要差唔多一千幾」，而且園區之前有很多內地遊客，她曾試過排隊時慘被踩傷腳，坦言是「貼錢買難受」。她同意，套票形式予人有選擇，較有彈性，「年輕人玩機動遊戲，我哋就可以去睇水族館行下」。但整體而言，對園方經營不感樂觀，園方近年加入的元素不算吸引，「不倫不類，怕佢愈攪愈禍」，失去樂園原本特色。