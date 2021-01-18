男警連狎6女童1月27日判　求情稱認罪免事主出庭

一名駐守毒品調查科的男警員，在2017至2018年間透過社交媒體結識多名11至14歲女童，見面時分別對她們連摸胸及下體非禮，又要求她們替自己口交手淫，並要她們發裸照等，即使被捕亦未有收手，在警方保釋下再犯一案。男警早前承認非禮、非法性交等8罪，法庭今天（18日）聽取辯方求情後，押後至1月27日判刑，期間被告須繼續還押。

被告余俊鑫（35歲），承認2項向16歲以下兒童作出猥褻行為、1項管有兒童色情物品、3項非禮及2項非法性交罪，涉及共6名11至14歲女童，另涉28幅兒童色情照片。

辯方律師求情時指，被告於內地出生，於1993年來港定居，他的6名兄弟姐妹均有到庭支持。律師指被告現時已感後悔，自責為家人帶來麻煩，並且向眾事主致歉。他至今還押已兩年半，期間一直有尋求心理輔導及宗教協助。

律師又指明白案情嚴重，且涉及6名女童，不過就涉及事主B與C的兩項非法性交罪中，被告視B如女友，對C亦非有預謀犯案。法官就明言要考慮被告的警察身份會否對判刑有影響，律師就回應指被告除沒有案底，過往亦曾20次受過嘉許信，強調被告認罪免卻6名事主出庭作供，期望可給他超過3份1的減刑。