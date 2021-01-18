中學男教師涉摸男學生乳頭　否認5項非禮罪共涉3人

中學男教師涉嫌多次在校內非禮3名男學生，包括觸摸學生的肚臍下方、大腿內側及乳頭等部位。男教師否認5項非禮罪，案件今（18日）在區院開審。其中一名事主供稱，當日他獨處名為「有情天地」的校內房間溫習時，被告突然進房並靠近他，然後將手伸進其上衣內，不但撫摸他的肚臍下方，更開口形容他的體毛濃密，惟他當時礙於被告的教師身份，故不知所措。

被告吳浩楠案發時30歲，在觀塘一所中學擔任英文科教師，而3名男事主當時年均15歲，是被告的學生。根據控方開案陳詞指，2015年3月至4月期間，就讀中三的X下課後留校溫習，被告找到獨處的X後，雙方站著聊天。其後被告靠近X，將手伸入X的上衣內直接撫摸其肚臍下方，然後說X的體毛濃密。

第二宗事件發生於2015年10月至2016年5月期間，就讀中四的Y參加被告的補課。惟被告趁補課結束及其他學生離開後，將課室門鎖上，然後指示Y坐在沙發上與他聊天。逾10分鐘後，被告把課堂內的燈關上，然後坐回Y身旁，將手伸進Y的上衣內，用手指在Y的身體上下移動，並在Y的左乳頭上打圈撫摸逾10分鐘。

第三至五宗事件均涉及讀中四的Z，指他於2015年至2017年期間，遭被告多次非禮。當中情節包括，被告將Z獨留在課室內，撫摸Z的大腿內外側；又在上課時，將私處從後壓向Z的背部；以及隔著校服去觸摸Z的右乳頭數秒，當Z欲阻擋及離去時，被告詢問Z是否不喜歡他，惟得到否定的答案時，被告回應「即使你不喜歡，我都會繼續找你。」而Z擔心會再次受到被告非禮，決定向校方揭發事件。