新冠病毒疫苗安全成疑　77 %市民對打疫苗有顧慮

新冠肺炎疫情持續，港府搜羅的3款新冠病毒疫苗效用及安全備受質疑。調查指，多達77%市民對接種新冠病毒疫苗有所顧慮，更有3%人表明一定不會打疫苗。負責調查團體認為，政府應加強對市民講解各款新冠病毒疫苗的資訊，同時設10億港元的疫苗注射保障基金，支援打疫苗後出現嚴重不良反應的市民。

工聯會公布第10次「香港就業狀況及求職信心指數調查」，該調查於本月7至15日進行，訪問了1796名香港市民。除就業狀況外，調查亦訪問市民對各款新冠病毒疫苗的信心，當中只有23%人稱一有疫苗便即時接種，其餘33%人稱若可以選擇打哪一款疫苗才會接種，41%人對打疫苗抱觀望態度，更有3%人表明一定不會打疫苗。另外，有49%人認為若市民打了疫苗，其往返內地應免受隔離檢疫。

就業狀況方面，過去一個月有10%受訪者稱被裁員，有21%人者稱自己完全沒有收入。另外，本月有39%人稱其於最近3個月面臨失業，比上月同類調查的35%高，而報稱已失業4至6個月的人則有17%，按月增加4個百分點。

工聯會表示，調查反映市民對打疫苗有所顧慮，建議政府加強宣傳，同時與外地商討「疫苗護照」互認計劃，以及於本地的食肆、零售、公共場所推行「疫苗准入證」等安排，提高接種率。工聯會又建議，設10億港元的疫苗注射保障基金，支援打疫苗後出現嚴重不良反應的市民。

另外，工聯會促請政府即時推出失業及停工現金津貼，津貼每名受影響市民每月最多9,000港元，為期6個月，估計總額達150億港元；同時向旅遊、飲食和零售等受疫情嚴重影響行業的員工，每人派發1萬港元現金。