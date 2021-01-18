律政司重金外聘英大狀任主控惹爭議　港學者促聘用本地大律師

曾數次獲港府律政司委託出任備受公眾關注案件檢控官的英國御用大律師David Perry，最近因受聘擔任8.13反修例「流水式集會」未經批准集結案的主控官，而在英國法律界引起爭議，甚至惹來英國外相藍韜文(Dominic Raab)出言批評「唯利是圖」，涉案被告包括壹傳媒黎智英。有學者認為，英方高調向David Perry施壓，擔心會影響審訊，又質疑為何不聘請本港大律師，炮轟律政司戀殖陋習未除，律政司司長鄭若驊責無旁貸。

David Perry受聘處理的案件，是民陣於2019年8月18日發起港島區集會及遊行，由黎智英牽頭帶領示威者開始流水式集會，而前議員梁耀忠和區諾軒、民主黨李柱銘、楊森、何俊仁及單仲偕、工黨李卓人及何秀蘭、公民黨吳靄儀、社民連梁國雄亦多次在遊行中牽頭，手持橫額及帶領示威者，他們分別被控涉嫌組織及參與未經批准的集結等罪名，案件將於2月16日在區域法院開審。

對於港府在今次涉及多名泛民的案件，外聘委任David Perry的做法，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，理解David Perry的往績對案件勝算有保證，惟現時英方向其施壓，擔心影響審訊，促請港府嚴正考慮停止聘用David Perry。

陳又斥，相信香港亦有能勝任主控官的大律師，不明白律政司為何不聘用本地大狀。他狠批，事件反映律政司中崇洋媚外的陋習猶存，而外聘外籍大狀作主控官亦是極富殖民地色彩的作風，炮轟鄭若驊責無旁貸，敦促鄭應帶頭改變，日後在涉及敏感政治人物的案件中，不要再外聘外籍大狀，以淡化殖民地氣息。

據英媒訪問，藍韜文表示不明白David Perry接受委任為有關案件主控，良心如何過意得去，而且案件更涉及民主派人士。他又認為，根據大律師行為守則，這案件是可以拒絕受聘，更批受委聘「是非常唯利是圖」的行為。另外，英國前司法大臣范克林(Charlie Falconer)亦指David Perry「必須退出此案，因他不能維持那角色又同時符合英國價值」。