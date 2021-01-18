接種疫苗屢傳不良反應　專家：倘風險過高會隨時叫停

各國陸續大規模使用新冠疫苗，惟接連傳出接種者出現不良反應的消息，令市民對接種疫苗心生疑慮。疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今日(18日)表示，專家經開會研究後，認為港府購入的BioNTech及復星疫苗的效益大於風險，現建議食衞局考慮採用，而相關文件及資料亦將上載至食衞局網頁供市民參考，但劉又強調，若委員會發現接種疫苗風險大於利益，將通知食衞局跟進，甚至叫停接種。

劉表示，專家主要以疫苗的安全性、效能及質素、接種地區概況、第3期臨床數據，以及16歲以上接種人士的有效率為考慮。惟劉仍提到希望復星等疫苗生產商，可提供更多數據。

問及接種疫苗後出現的不良反應及監察問題等，他指會交由衞生署轄下新冠疫苗臨床事件評估專家委員會即時審核，相關成員由大學醫學院及醫管局專科醫生擔任，以確保到疫苗持續安全性有效度和品質保證。

對於挪威及以色列有接種者出現面癱甚至死亡的副作用，劉僅稱會向藥廠及有關當局索取更多資料，並檢視有關數據，但承認每個接種者都有機會出現副作用。另一名委員會成員許樹昌則指，會待挪威方面交代更多資料後，再決定適合接種疫苗的群眾類別。