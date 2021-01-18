房署物色第二個組裝合成項目　房委會委員質疑成效

房屋署繼東涌第99區公營房屋發展項目後，物色第二個使用「組裝合成」建築法的項目。但多位房屋委員會委員質疑，「組裝合成」建築法能否有效減低建築工序；委員又要求因應疫情，再度向非住宅租戶提供紓困措施，例如減免租金。

房署表示，繼年中開展位於東涌第99區公營房屋發展項目的12層高，包括240個單位的住宅大廈，將會繼續物色第二個樓高40層的項目作「組裝合成」建築法的先導項目。

房委會委員張達棠表示，暫時未有足夠資料印證組裝合成能夠有效減低建築時間。另一委員招國偉提出同樣憂慮，指房委會未來5年建築量較高，認為應在中段時間檢討組裝合成的落成時間，他亦建議延長房委會旗下非住宅租戶的租金寬免，以幫助租戶共渡難關。委員柯創盛亦希望能夠審時度勢，為基層帶來及時雨，盼能夠對房委會旗下租戶寬免租金，支援最基層。

房署代表稱會於第二季就東涌組裝合成項目進行分析及報告，屆時可檢討有關建築時間。就第二個組裝合成先導項目，房署稱會與業界開工作坊，同時邀請承建商討論。房署亦會參考首批以組裝合成建築的項目，包括位於白石角科學園路及創新路交界的「創新斗室」。

此外，房委會大會通過2021/22年度財政預算及預測摘要。房委會表示，未來5年的財政預算仍屬穩健，預計下一年度綜合盈餘達80.2億港元，而預算現金和投資結餘預期會由2020年4月初約559億港元，下降至2025年3月底約499億港元。