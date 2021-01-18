Whatsapp更新私隱條款引憂慮 　議員批有關條例落後如無牙老虎

社交網站Facebook（Fb）旗下的通訊應用程式WhatsApp早前宣布，用戶需要同意其資料與Fb共享，否則不可繼續使用程式，引起港人對個人資料私隱的憂慮。有議員今日(18日)批評本港《個人資料（私隱）條例》落後，如「無牙老虎」，反觀歐盟地區因有關法例嚴格故未受影響，促政府盡快完成條例修訂工作，保障港人利益。

議員葛珮帆指，現時私隱條例罰則輕、打擊面狹窄，難以應對網上個人私隱問題及「起底」行為。她又指香港用戶正面對Whatsapp強迫用戶轉移資料問題，而歐盟地區可獲豁免，反映本地條例不夠強硬。

個人資料私隱專員鍾麗玲回應指，公署正與政府積極討論如何作修訂，會盡快提出建議諮詢議員，亦會深入研究如何有效規管「起底」行為，現時正檢有關「起底」的刑事定罪及罰則門檻等。她又指歐盟設有「通用數據保障條例」，罰則亦是全球最高，強調修例過程會考慮海外條例及本地情況，提出可行的建議，憂慮罰則太高會影響香港的營商環境。

議員陳健波詢問在完成修例前，公署如何應對普通市民被「起底」情況，又促署方檢視公司註冊處上的個人資料「任人睇」的安排。鍾麗玲指如接獲的投訴屬「起底」情況，會立即去信網站營運商要求其將有關內容移除。她表示公署去年處理了1,198宗與「起底」有關的投訴，個案主要涉及警務人員及市民在公開表態支持或反對政府後，被人「起底」的情況。而自前年6月至去年12月底，公署已逾250次去信18個網站平台，要求他們移除超過4800個連結。

另一名議員何君堯則關注，公署是否有權力向網站營運者提出指示並要求其遵守。鍾回應指，現行條例中沒有特定條款監管資料處理者，而公署亦沒有法定權力要求對方移除資料。