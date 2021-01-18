否認非法集結毀升降機　15歲男生稱遭屈打成招

前年10月7日全港各區出現反蒙面法示威，兩男生被捕後遭控非法集結、管有攻擊性武器等6罪，案件今（18日）在觀塘法院開審。其中一名15歲被告被指招認與其他人合夥破壞升降機；惟辯方指被告未曾招認，因警長當時對被告及其父親威逼利誘，迫使他簽署了一份並非事實的口供。

兩名被告分別為15歲男生及18歲的高朗，他們同被控於2019年10月7日在港鐵觀塘站A1出口2號升降機外，與其他不知名人士參加非法集結及管有攻擊性武器。15歲男生另被控刑事損壞，高則另被控管有物品意圖破壞財產及抗拒警務人員。

警長曾華偉供稱，當日制服15歲被告後，問他為何見到警察要走，他便回答「驚比你拉」，又表示自己剛才與一群人在觀塘地鐵站「整爛左啲野」。而當警員宣布拘捕後，被告態度合作及平靜，說自己只負責開傘擋鏡頭，並沒有動手破壞。

但辯方反對將被告的口供呈堂，指被告是在不自願、不公平的情況下錄供詞，警方亦沒有按慣例安排監護人在場與被告一同錄口供。辯方又指被告分別被警察以雷射筆照眼、大力掐肚皮及肘撞，迫使他承認犯案，被告母親亦表示，聽到在兒子身處的房間內傳出撞擊聲音。另外，被告及父親均表示曾說過簽署招認口供後便可保釋，誤導他們簽署。