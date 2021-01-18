西九文化區赤字達39億元　議員憂變另一個海洋公園

西九文化區預料未來3年的折舊前營運赤字達39億港元，令人擔心變成另一個海洋公園。監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會今（18日）召開會議，有議員批評西九文化區形象工程居多，未能真正幫助業界，擔心會變成另一個海洋公園，更稱西九文化區現實只淪落至一個讓市民拍攝日落的地方。

議員鄭松泰質疑上一任行政總裁栢志高離職的原因，要求政府解釋，又指現時的西九文化區管理局署理行政總裁馮程淑儀只是署理角色，詢問政府會否再尋找新的行政總裁，更稱若政府不能解釋栢志高離職原因，他亦難以相信西九文化區的管理。

民政事務局常任秘書長謝凌潔貞表示，海洋公園和西九文化區有很大分別，因海洋公園已完成建設，而西九則仍陸續興建。謝凌潔貞指西九目標能更集中地滿足業界訴求，雖然不能直接看到收益，但能帶動整體經濟發展。在栢志高離職一事上，謝凌潔貞相信每一個人離職都有自己的原因，離職是栢志高及西九文化區的雙方協議。馮程淑儀亦指雖然栢志高離職，但西九文化區的工作並沒有停止，稱整個團隊都非常努力。

另外，新冠肺炎重創本港經濟，每次爆發疫情都被勒令停業的藝文界深受影響。有議員關注西九文化區短期內可以如何支援業界和刺激經濟。周浩鼎建議政府可以將表演網上化，為藝團增加收入，又促當局增加開放職位。委員會主席劉國勳則關注日後博物館開放後，除了場地收入，政府可以如何在商業模式上提高收入。

馮程淑儀表示當局正研究將表演數碼化，令藝團增加收入。她又希望可以開展更多職位，不限於50個，亦盼實習生和畢業生能繼續留在西九文化區工作。對於收入方面，她表示將結合商業活動，盡快推出酒店和辦公室等。