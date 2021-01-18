中一自行分配學位截止交表　移民潮下有學校收表量減

本年度入讀中一的自行分配學位階段今(18日)截止交表，有受家長及學生歡迎的灣仔區中學今年收表數目減少約20%，校長估計與移民潮有關，但學位的競爭情況與往年比較同樣激烈，約15人爭一個位。

為保持社交距離及避免人群聚集，教育局早前公布，本年度的自行分配學位可以親身或透過郵遞申請，截止日期以郵戳日期為準。灣仔的聖公會鄧肇堅中學校長戴德正表示，截止昨日收到589份申請表，由於今年接受郵遞，故估計明日(19日)還會收到小量申請表，預計今年收表約600份。

戴續稱，今年收表較去年下跌約130份，估計與移民潮有關，學生就算未負笈海外，家長可能會先安排子女入讀國際學校或直資學校，有利未來銜接海外學校，而另一原因就是去年家長及學生未能親赴該校的簡介會，或減少了他們對學校的認識。該校今年自行分配學額有41個，暫訂3月6日面試，若因疫情而無法舉行，學校會要求學生遞交影片，內容包括自我介紹等。

另外，上水的香港道教聯合會鄧顯紀念中學，校長黃信德表示，今年收表約400份，與往年相若。該校自行分配學額51個，面試暫訂3月6日舉行，但若申請人無法親身前往，會以網上直播教學軟件與學生對答。