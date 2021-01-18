海洋公園山頂園區位置優越　房地產界指若改作建屋更見效益

海洋公園今(18日)公布重生方案，同時再獲政府「泵水」以公帑救亡。海洋公園日後山下園區由將開放予公眾免費入場，而山頂園區則繼續經營機動遊戲等。有房地產界人士指出，臨海的山頂園區地理位置優越，地皮價值數以億元計，若改作建屋用途，一解港人住房需要更具效益，「起豪宅都冇問題！」

香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮今日表示，本港鬧出土地及住宅荒，「連政府搵地都搵到要填海」，認為有地起住宅就起碼紓緩到住屋問題。他指山頂園區地皮條件稱得上得天獨厚，粗略推算目前面海的樓宇單位平均呎價已達至每呎2萬港元，估計若該地建屋，單位將價值不菲。他敦促港府要「識諗」，善用土地資源。

此外，另一幅閒置多年的竹篙灣迪士尼第二期土地，自香港迪士尼樂園與港府早年簽訂，購買竹篙灣毗鄰樂園一幅土地的認購權有效期於去年9月屆滿，用地現時暫作檢疫營舍用途，惟政府至今仍未有長遠發展計劃。議員柯創盛指出，面對公屋輪候數字不斷上升，政府應主動研究將上述用地長遠發展為公屋，令基層市民有望盡早安居樂業。他提到竹篙灣二期用地雖位置偏遠，但做好基建及配套等設施就問題不大。