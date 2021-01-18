曾蔭權涉貪案　律政司花費過千萬聘英大狀

英國御用大律師David Perry受聘擔任未經批准集結案的主控官惹起各界爭議，但事實上，David Perry過去曾多次代表律政司擔任檢控工作，包括前特首曾蔭權涉貪案，及前政務司司長許仕仁貪污案，而且其收費相當高昂，單單曾蔭權案的律師費便逾千萬。

曾蔭權由2015年被控，官司歷時4年。他過去兩度受審，首輪官司由英國御用大律師萬江儀（Clare Montgomery）代表，重審時則改由資深大律師余承章上陣。當時就有法律界人士估計，單是曾蔭權一方的律師費高達2000萬元。至於控方，兩次均由英國御用大律師David Perry擔任主控官，律政司曾公布，單就該案的外聘律師費便高達1369萬，耗費巨額公帑。

此外，在許仕仁一案中，在當時案件終極上訴失敗後，律政司繼續展開「追擊」，並以書面通知各上訴人的代表律師，要求各人須支付控方律師團隊就今次終極上訴的所有費用，包括Perry、本地資深大律師謝華淵及大律師黃佩琪三人，並訂下4名上訴人的分擔比例。據悉，整個控方律師團隊均以「友情價」為律政司出戰，三人的費用不超過四百萬港元。 而Perry則以每日5萬元收費計算，律政司更負擔其往來英國及香港的商務客位機票，在港入住港麗酒店的食宿費用。