石鼓洲綜合廢物管理設施工地一名工程師確診　工作範圍須消毒

環境保護署今日（18日）表示，綜合廢物管理設施第一期工程承建商的一名工程師於1月17日確診新冠肺炎。該名工程師在石鼓洲外海的填海工地上班，負責處理海堤混凝土預製件的運送及安裝，工作前需進行體溫探測，工作時亦有佩戴口罩，最近並無外遊。環保署在1月8日曾為該工程的相關人員安排新冠病毒檢測，該名工程師當時的檢測結果並無確診。

工程承建商已立即就此個案聯絡衞生防護中心，並為受感染工程師的工作及活動範圍進行全面清潔及消毒。工程承建商亦已安排所有與該工程相關的人員（包括分判商及工程監督）於今日接受病毒檢測。此外，與受感染工程師有緊密接觸的工程人員在獲知病毒檢測結果為陰性前，不得進入工地範圍，以減少病毒傳播風險。

環保署與衞生防護中心就疫情保持緊密聯繫，定期安排該工程有關的全體人員進行新冠病毒檢測，並提醒所有工作人員必須注意個人衞生，時刻提高警覺，如發現身體不適，必須盡早求醫。