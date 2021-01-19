上周末美國形勢緊張，寒冷的天氣加上肅殺的氣氛，分外刺骨，正如莎士比亞的名句「充滿怨恨的冬天」一樣！在美國中部小鎮的退役軍官（哥麥）來電說起各地都有「紅帽子」群眾自攜武裝器械，趕往華盛頓「勤王」去，而另一邊廂，國會一手忙於設防抗暴，一手忙於以彈劾動議來箝制那在離任倒數的總統。各大媒體政客都在評算特朗普這4年來的功績或損耗。

哥麥打開話題：「特朗普這4年來的帳的確是一筆複雜的流水帳。這一年來，超過30萬美國人死於新冠病毒，全球之最。又因為這疫情，200萬美國人喪失掉醫療保險，因而又貼上過萬條人命。特朗普政府把美國從13個國際組織、協議和條約中撤出。每年美國接收的難民人數從8萬降至一萬人。沿南部邊界修建了約400英里的屏障。美國在邊境扣押的近千名兒童的父母下落不明。他推翻380條保護環境的法規。任命了220多名聯邦法官，包括3名最高法院法官，100%為保守派。在他任期的最後一年，國家債務增加7萬億美元，增幅為37%。去年的貿易赤字超過6,000億美元，是自2008年以來最大的缺口。特朗普只簽署了一項主要立法，即2017年稅法。最富有的400名美國人的稅率低於其他任何收入組的稅率。在特朗普擔任總統的第一年，他繳納了750美元的稅款。而納稅人和競選捐款人向他的家族企業移交了至少800萬美元。美媒給特朗普算帳如下，特朗普當了4年總統，專門去自家開設的球場打了289次高爾夫球。在4年任期中，特朗普竟然有接近一年的時間是待在自己的高爾夫球場。全部一億五千萬美元公費都是美國政府支付，包括專機、安保、更多的隨行人員和支出。錢都被特朗普開的球場賺飽了。根據美媒統計，折合一年近4,000萬美元打高爾夫球總開支都流入了特朗普自己的口袋。特朗普在2016年競選時曾說我將為美國人民工作，沒有時間打高爾夫球。特朗普還說自己不要一分錢工資。現在才知道免費的才是最貴的。」

我笑着問：「這只是量化他的『成就』，但他對美國管治制度的挑戰、對國際關係的打砸、對政治文化的衝擊、對人性的扭曲，和對道德公義的踐踏，都是有說不清的深遠影響的。有說他只是一個媒介，把美國西方人性自私虛偽醜陋的一面，發揮暴露無遺而已。『真理』死了嗎？」

哥麥滿懷牢騷的說：「這4年來，美國變得更孤獨反智，骯髒卑鄙，更加妄想的脫離現實。沒有甚麼能比特朗普的25,000次虛假誤導性陳述更具持久性的破壞力。他每天的謊言，通過社交媒體的超級傳播，污染了多少千萬人的耳朵、腦袋和心靈，更對民主制度和認知、道德和人性的尊嚴，產生長遠和不容易修補的腐蝕作用。美國人，從某種意義上說，一般都不以政客領袖前言不對後語為怪，他們都習慣了政客的捏造和大話。但特朗普的謊言與眾不同，是屬於現代的產物，是針對現實本身，消除了真假之間之區別。他從來都不是用謊話來隱瞞可恥的事情，而是臉不紅氣不喘，大言不慚的公開說出別人以為是羞恥而不敢說的論點：對獨裁者的欽佩、對白人民族主義的讚許、對異族和少數群體的敵意、對女性的蔑視！對他的支持者來說，特朗普的無可羞恥就成為了誠實坦率和力量的象徵。而他們也因此而有隨心而言，為所欲為而不用保留餘地或有歉意的縱容自己。說謊，已變成一種不再是羞恥的行為。只要你自己覺得是理直氣壯，你說的便不是謊言，而是真理！」

特朗普證明了，任何能夠使你的世界變得更美好，而又能打擊敵人的，就是「真相」！「真相」根本和事實無任何關係，因為至高無上的真理就是「敵人都是邪惡的」！這就是亞美利堅的偉大精神！