歌舞群組成第4波最大群組　金儷星：聚光燈解港人寂寞

歌舞群組掀起第四波疫情序幕，老友記脫下口罩載歌載舞的畫面，成為眾矢之的，其中最多歌舞確診者表示曾到訪位於旺角金雞廣場的金儷星，負責人張韻(韻姐)慨嘆連月來飽受批評，她抱怨本港三波疫情，大家歌照唱，舞照跳，未曾見過有如此大規模爆發，反問政府沒有堵塞豁免人士漏洞又該向誰人追究？她嘆言，歌舞廳是香港的特色，聚光燈閃爍背後填補不少老友記寂寞心靈，「可能你現在不明白，但當你老了以後無子女陪伴，到舞廳唱首歌跳下舞，一解寂寞，真喺好開心。」

歌舞群組成為迄今最大感染群組，累計錄得732宗確診，其中有92宗個案報稱自己曾往金儷星，涉及43男49女，年齡最細有20歲男，最高齡者為89歲男。當局當時為擴大檢測範圍，推出指定地點及群組強制檢測，費用全免，當時檢測中心「排長龍」的情況屢見不鮮。面對有92宗個案聲稱曾訪金儷星，韻姐直言一定無可能全部都去過，質疑長長人龍只是「大家見到免費（檢測）咪去咯！」。

翻查資料，歌舞群組中有14人染疫亡，當中3人曾訪金儷星，年齡介乎73至80歲；她憶述，其中一人以前日日都到金儷星，雖然行動不便，但都過來「郁兩吓」，其後他確診後，唯一照顧他的印傭都辭職，韻姐對此感到唏噓，或許香港的老人大多寂寞而去。

金儷星2003年在金雞廣場9樓開張，韻姐憶述當時雖然正值沙士，但生意意外地興旺；後來07年得知廣場3樓的桑拿浴有意頂讓，場地更寬敞，吸引韻姐毫不猶豫接手。韻姐笑言，不少女士來到都會打扮得花枝招展，甚至一日換幾套衫，「女人就喺咁，可以喺到挽回青春，又無人話佢，上台唱首歌都好滿足」。經營至今近8年，2019年遇上反修例風波亦只休息幾天，惟遇上新冠肺炎一劫難逃停業的厄運，更連帶一連串的群組爆發。

金儷星全名會址為金儷星鳳凰于飛懷舊歌舞廳，韻姐指鳳凰于飛取自已故歌手周璇一曲，歌詞中「珍惜這青春年少，莫把流光辜負了」或許是金儷星與顧客的願望，但舞廳文化在港慢慢式微，加上疫情的衝擊，韻姐嘆言惟有珍惜餘下的時間。