東方日報A1：海洋公園又伸手　政府敗家冇得救

陷入財困的海洋公園猶如香港黑洞，去年中獲港府撥款54億元救亡，但仍未足以「填氹」，繼續「攤大手板」問立法會攞錢。港府昨宣布再「泵水」約67.9億元協助公園轉型，將免費開放山下園區，並加入外判模式，期望可自負盈虧，但拒絕回應何時才毋須逐年撥款，學者揶揄不如補貼多900年，去到3000年。政府預計全新消閒區最快5年後才開始營運，有議員擔心當局要再次「泵水」；亦有學者形容公園淪無底深潭，短短大半年間已獲逾120億元公帑，狠批港府以集體回憶作藉口，「死攬」海洋公園，在荔園結業時卻未伸援手，不但自相矛盾，更是厚顏無恥，認為應盡快止蝕，如改為興建住屋等，否則「對山頭同荷包都冇好處」。

海洋公園昨公布有關「重生方案」，園內部分設施改由私人承辦商營運，山下消閒飲食區免費開放，山上機動遊戲則逐項收費，公園將轉型成全新的綜合休閒區，強調海洋公園「唔再係主題公園」。

政府預計，公園入場人次回升需時，未來數年將出現負值的淨現金流，而期終現金結餘在未來數十年、直至2046至47年財政年度均會錄得負數；若疫情影響比預期嚴重，財政表現會更差。為協助公園轉型，港府將提供兩筆毋須還款的資助，包括一筆過16.7億元撥款；並由2022/23年起的4年內，每年提供2.8億元補助作保育教育工作，共涉11.2億元。

公園早年曾獲政府撥出兩筆貸款，包括重新發展計劃政府貸款和大樹灣政府貸款，原定今年9月起還款，港府估計連同利息，未來10年的總還款額，每年平均超過6.3億元，會嚴重打擊公園財務狀況，決定今年7月起豁免有關利息，並把還款日延至2028年9月開始，還款期則延長至2059年，令政府收入減少約40億元。

不過，政府預計全新消閒區及歷險主題區，2026至27年財政年度才開始營運，屆時入場人次則由2025至26年財政年度的每年380萬增至440萬；而即將開幕的水上樂園，直至2024至25年財政年度，每年可吸引約140萬人次入場，並在隨後數年維持約130萬水平。換言之，公園5年後才正式落實重生方案，期間當局可能要繼續「泵水」。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，方案看似減低營運成本，但實際上「送走咗」最具代表性的特色，加上免費開放部分園區，或引來大批傭工假日席地消遣，令真正消費者卻步，難達收支平衡。他炮轟港府「死攬」海洋公園，或要「泵水泵多幾百年」，不但浪費珍貴的山頭資源，對其「荷包」亦沒有好處。

旅遊界議員姚思榮亦指，方案沒詳細交代新營運模式的效益，擔心公園若在未來5年均錄得虧蝕，港府或要再次「泵水」，促當局盡快交代。他亦關注人流過多或造成混亂，認為公園應收取象徵性費用，或推出人流控制措施。

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