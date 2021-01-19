議員促交代海洋公園68億元泵水用途　水上樂園成本高存經營壓力

有44年歷史的海洋公園早前瀕臨破產倒閉，最終去年5月底獲政府撥出54億港元「救亡」，港府昨(18日)宣布再「泵水」近68億港元協助公園轉型，山下園區將免費開放，並加入外判模式，期望可自負盈虧。旅遊界議員姚思榮今早(19日)在電台節目表示，政府需要清楚解釋「泵水」後，海洋公園如何善用相關資助，他亦關注水上樂園的投入成本高達數十億港元，將來開幕後仍有還息還本的壓力。

姚指出，海洋公園轉型後山下園區設施會改為免費，相信有助人流增加，從而吸引更多發展商參與營業，令出租收入彌補山下園區的成本，但認為更重要是山上園區的設計，要講求規模及前瞻性，促海洋公園考慮有何新鮮的項目，包括機動遊戲、特色餐飲零售等，與山下園區互補。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，海洋公園改革後，山上園區可投資新的項目，例如滑索道，不需要很大的資本投入都有吸引力。 他解釋，現時園方難靠門票補貼保育工作，故政府建議在4年內每年撥款2.8億港元予保育，有關款項是專款專用，強調有時限性。至於一筆過16.7億港元的非經常性開支，是希望應付疫情長時間關閉而造成的營運困難，支援員工等。