港股曾飆705點　創逾一年半高位　港交所升破500元

港股高開後愈升愈有，恒生指數飆705點，衝上29,571點的逾一年半高位，暫升幅收窄至約650點。國企指數升140點；科技指數再創新高，暫漲230點，主板成交超過400億港元。

北水大舉湧入，香港交易所首度突破500元，股價勁飆7%，創516元歷史新高，是表現最佳藍籌。

科技股是升市火車頭，小米集團彈近半成；美團升4.5%；騰訊曾創673.5元新高；暫升約1%企663元；阿里巴巴升1%。舜宇光學及瑞聲科技再漲4.7%及4.2%。

多隻重磅藍籌合力撐市，滙豐控股升1.6%；友邦保險升0.8%。被美國制裁的中國海洋石油再飆5.2%；中國移動及中國聯通亦漲2%及1.1%。另外，安踏體育飆6.4%，創140元新高。

光伏股炒上，保利協鑫飆15%；同系協鑫新能源漲近半成。順風清潔能源升12%；卡姆丹克太陽能漲逾一成；陽光能源升6%。

【09:20】港股升勢持續，重上兩萬九關。恒生指數開市漲237點或0.82%，報29,100點的近一年高位；國企指數高開113點或0.99%，報11,575點；科技指數升111點或1.23%，報9,228點再創新高。

科技股連日領漲大市，美團開市升2.7%；小米集團升2%，是表現最佳兩隻藍籌。阿里巴巴升1.2%；騰訊升1.2%。瑞聲科技及舜宇光學升1.7%及1%。

北水繼續流入被美國制裁的股份「宣示主權」，中國海洋石油高開1.8%；中國聯通升1.7%；中國移動升1.6%重上50元；中國電信升1.6%；中芯國際升1.5%。