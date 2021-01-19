流亡許智峯宣布中環議辦停運　死撐將來有天會返港

目前被警方通緝、流亡英國的前民主黨立法會議員及中西區區議員許智峯，今日(19日)在社交平台發文，指政府提早停發其區議員辦事處的營運開支，故宣布其中環區議員辦事處正式終止運作。許表示因他身在海外，按現行法例中環選區未來理應出現補選，期望他的繼任人能實幹為社區做事，是一個說真話和忠誠於理念的人，呼籲市民一起監察繼任人的工作。

許表示，離開立法會的崗位是因為民選議員在立法機關內已失去制衡角色；而離開區議會，則是認為保持為香港發聲是比做區議員更重要的使命，指港區國安法實施後香港已容不下任何反對政權的立場，故有必要擴展至國際社會。許最後又和街坊暫別，稱將來一定會回來重聚，並以「你們的區議員」為署名作結。

在區政方面，許批評過去十年來，無論自己用溫和及激進的方式表達訴求，政府依然故我，「闊佬懶理」。他認為要換上一個向市民及議會問責的政府，民生政策才能有實質改變。他又指現在自己在新崗位上，投入「換走政府」的工作，例如在國際上建立盟友，認為這才是區政和民生工作的終極出路。