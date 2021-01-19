60以上2元乘車優惠明年始推　政黨斥太遲促今年內實行

政府宣布放寬2元乘車優惠門檻，將優惠合資格年齡由65歲降至60歲，預料最快會在明年首季實施，同時將要求相關人士必須申請和使用個人八達通卡，以防有人濫用。有政黨今早(19日)到金鐘政府總部外示威，要求當局盡快落實「60至64歲2元乘車優惠」，爭取在今年內正式推行，以盡快兌現行政長官去年初對市民的承諾。

民建聯今早派出2人到政總外示威，他們拉起示威橫額，又高呼「從速推展搭車優惠、縮短行政程序」等口號，不滿政府早於去年1月份提出，將2元乘車優惠擴展至60至64歲人士，惟一直未有落實時間表，至近日才公布最快明年首季落實。

對於政府早前表示現時2元乘車優惠出現濫用情況，示威者認為兩者不能混為一談，又質疑是當局不希望落實有關政策的藉口。他們要求當局盡力壓縮行政程序，盡快開展「60至64歲2元乘車優惠」的登記及申領程序，以爭取在今年內正式落實推行。

此外，勞工及福利局局長羅致光日前表示，當局考慮到通脹及車費加價等因素，未來計劃將長者乘搭公共交通工具優惠，由目前每程2港元調高至3港元。該政黨認為不應糾纏於2元或3元優惠，重申當局應盡快兌現特首早前向市民作出的承諾，又要求當局透過行政措施及加強執法阻塞濫用問題。示威人士向勞福局代表遞交請願信後，和平散去。