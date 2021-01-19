梁子超指疫情反彈趨勢明顯　何栢良憂爆第5波疫情

新冠肺炎疫情大反彈，本港昨(18日)增107宗確診個案，為相隔一個月後再單日破百宗，呼吸系統專科醫生梁子超今(19日)在電台節目表示，疫情其實由一星期前已明顯反彈，指無論源頭不明或與其他個案相關，7天平均數均較對上一星期增加約5成，坦言目前難以放寬社交距離措施。梁提出，當局如在較多劏房或「三無大廈」發現確診個案，應盡早檢視大廈喉管，了解有無垂直傳播的風險，避免引發一連串爆發。

梁表示，疫情拖得愈耐愈容易出現大型傳播，建議政府考慮進一步收緊戶外口罩令，例如運動時不獲豁免，亦要再與商界討論控制商場人流，並檢討大型工作地點，包括地盤等的檢測安排。他認為出現爆發的工作場所，員工只做1次檢測並不足夠，強調即使無被列為密切接觸者，都一樣有感染風險。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，再度新增過百宗確診令人擔心，認為要釐清數字飆升是第4波疫情V形反彈，抑或第5波疫情已經開始。他認為，政府要急切分辨現時本地主流新冠病毒，與上月初流行的病毒株是否相同。他又指，現時採用的社交距離措施已經相當嚴謹，由上月初收緊至今已經6星期，受影響行業已經「流晒血」，但單日確診數字仍升至三位數，擔心在油麻地佐敦的指定範圍外，仍有很多源頭不明個案擴散中。