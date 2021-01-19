油麻地疫區失控 單日42人染疫 太古城海天閣亦失守

新冠肺炎疫情無日無之，本港昨日（18日）新增107宗確診個案，「疫區」油麻地至佐敦一帶持續失控爆疫，昨單日錄得逾40宗個案，當中5人居金威廣場、碧街15號亦錄得4宗個案。

衞生防護中心昨夜更新疫廈名單，除了疫區外，東區及九龍城亦失守，其中太古城海天閣錄得4宗個案、黃埔花園3期紫荊苑5座及11期翠楊苑4座各有1宗個案。

此外，再增最少7間餐廳有患者足迹，其中九龍區佔4間，包括油麻地祥發大廈地下「八記美食」、油麻地砵蘭街35號「燒味工房」、紅磡聯成大廈「麵．睦月」、紅磡大利大廈「檀香山茶餐廳」。其中，燒味工房曾於上周六（16日）在社交媒體表示舉辦活動關懷長者，影片中可看到有大批市民排隊取飯。

新增確診者曾到訪的餐廳名單：

港島

●東區 寶城閣 珍寶海南雞專門店

九龍

●紅磡 聯成大廈 麵.睦月

●紅磡 大利大廈 檀香山茶餐廳

●油麻地 砵蘭街 35 號 燒味工房

●油麻地 祥發大廈地下 八記美食

新界

●元朗 吉祥樓 譚仔三哥米線

●天水圍 嘉湖新北江商場 金裝燉奶佬餐廳