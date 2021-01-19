增大潭峽懲教所羈留假難民　立會明討論打擊濫用聲請草案

假難民濫用免遣返聲請程序為禍香港，保安局局長李家超今（19日）表示，免遣返聲請的聲請人每年花費大量公帑，將修例強化免遣返聲請，並增大潭峽懲教所作羈留設施，預計可提供160個羈留額。他又指《2020年入境(修訂)條例草案》將在明（20日）召開首次會議，盼得到議員支持。

李於網誌指，免遣返聲請為社會帶來諸多困擾，聲請人當中包括打黑工、涉嫌搶劫、販毒和傷人等罪行的人士，為香港帶來不少治安問題，而目前法律規定只可在聲請不成立的情況下，才可將聲請人遣返。為處理免遣返聲請，每年花費大量公帑，於2019至20年度花費了約9.5億港元。不少市民一直敦促政府盡快將濫用機制的聲請人遣送離港，以減輕公帑的長期負擔及治安威脅。

他續指，目前尚待入境處處理的個案已回落至數百宗，而尚待上訴委員會處理的上訴有約1,700宗。為進一步強化措施，政府上月更向立法會提交了《2020年入境(修訂)條例草案》，草案有助防止聲請人的拖延手段死灰復燃，並加快審核工作，同時為針對遣送、羈留、源頭堵截和執法等各方面的改善措施，提供更清晰的法律基礎，盼獲得議員支持。

他表示，警方致力大力打擊有關罪案，但在去年的11個月仍有800多名獲擔保外釋的非華裔人士（當中絕大部分為聲請人）因涉嫌干犯刑事罪行被捕，認爲情況不可忽視。

他指，為保障社會治安不受破壞，現行羈留政策會把干犯嚴重罪行、有治安風險、有機會潛逃或再犯罪的聲請人，羈留在入境處轄下的青山灣入境事務中心。而該中心為入境處現行唯一的有關羈留設施，可容納最多500人，故會將現時暫停運作的大潭峽懲教所用作新的羈留設施，並提供160個羈留額。