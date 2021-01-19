藥物標籤資訊含糊遭病人投訴　西醫李子元失德罪成

西醫李子元涉在處方藥物予病人時，未有清晰標籤處方藥的膠袋包裝，被病人投訴，他被控3項專業失德，包括沒有確保標籤上寫清楚病人全名、日期及藥物名稱，只在藥包上寫上「痛」及「感冒」等字眼。香港醫務委員會今日(19日)召開紀律聆訊，李承認控罪不作抗辨，被裁定專業失德罪成，予以譴責。

庭上透露，一名姓邱(音譯)的女病人因發燒、喉嚨發癢及流鼻水，於2018年10月22日向李子元求診，隨後獲處方3種藥物，惟3包藥物的標籤均沒有寫上邱的全名，亦未有清楚寫明藥品名稱，如藥物Celecoxib只寫了「痛」、Cetirizine則只寫了「感冒」等。

醫委會判詞指出，《香港註冊醫生專業守則》中指明除非病人全名太長，否則醫生需在處方藥標籤寫明病人全名、藥名及相關資訊等，強調妥善標籤藥物十分重要，否則或無法令其他醫生準確獲得病人資訊，亦有機會因藥物之間的反應而引起嚴重副作用。

醫委會又稱留意到李並非無標籤藥物，只是標籤得不好，亦相信他已吸取教訓，再犯機會輕微，再加上其行醫32年均沒有不良紀律，故就事件予以譴責，並提醒他要重複檢查標籤。