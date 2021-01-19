公務員特別上班安排延至1.27　部門有確診同層員工須在家工作

新冠肺炎疫情嚴峻，政府今日(19日)表示，政府僱員特別上班安排將延長至下周三(27日)，除了提供緊急和必須公共服務及參與抗疫的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作，政府會密切監察疫情的發展，並在下周三前再檢視情況。當局亦呼籲僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

另外，由本周四(21日)起，如有政府僱員確診，曾於同一樓層工作的所有人員和曾與確診政府僱員一同工作的人員，即使不在同一樓層上班，均須盡快在指定限期內接受檢測，並須在家工作直至檢測有結果並證實沒染疫。若有關檢測安排影響公共服務，有關政策局或部門會盡快公布，相關政策局和部門亦正籌備安排相關前線和從事高風險工作的員工接受定期檢測，以盡早識別隱形患者。

港府續指，因應疫情而須減少為市民提供公共服務，造成不便，希望市民理解，但個別部門仍會就各項服務的最新需求作出安排，另行作出公布。而政府的最終目標是在條件許可下，全面恢復正常公共服務。